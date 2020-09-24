Отпуск продолжится в изоляции. Какие правила надо соблюдать россиянам по возвращении из-за границы

Роспотребнадзор обязал вернувшихся из-за границы россиян соблюдать карантин до получения отрицательного теста на коронавирус. Более того, им придется еще и дополнительно заплатить за это.

Так как осенью возросла вероятность новой вспышки пандемии коронавируса, Роспотребнадзор решил ужесточить требования к прибывающим из-за границы россиянам. Постановление подписала Анна Попова, главный санитарный врач России. Оно вступает в силу 24 сентября.

«Небольшое» изменение

Массовые туристические поездки возобновились сразу после того, как были открыты границы с некоторыми странами, в том числе с Турцией — излюбленным курортом россиян. Тем более что еще в июле был отменен обязательный карантин для прибывающих. Им достаточно было просто в течение трех дней после въезда в страну сдать тест на коронавирус, и если он оказывался отрицательным, то никакого карантина соблюдать не нужно было. Этот результат турист должен предоставить онлайн на портале госуслуг.

Правила действовали согласно постановлению «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», которое было принято еще 18 марта. Новое же постановление содержит всего две поправки, но по факту правила изменились радикально.

Во-первых, все прилетевшие из-за границы обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства до получения отрицательных результатов теста на коронавирус. В лучшем случае, при отрицательном результате, это несколько суток. При положительном — еще 14 дней. Вторая поправка была внесена в пункт, где говорится об обязанности работодателя информировать своих работников.

На бумаге вроде бы все. Но есть один тонкий момент: обязательный карантин для прибывшего действует в течение всего периода от возвращения до предоставления отрицательного результата на портале госуслуг. То есть начинается он сразу по возвращении домой. Следовательно, хотя де-юре правило трех дней не отменялось, теперь оно фактически невыполнимо — самостоятельно выходить в поликлинику во время домашнего карантина нельзя. Кроме того, предоставить результаты нужно в течение трех дней, поэтому, учитывая сроки выполнения анализов, сдать тесты нужно как можно быстрее.

Значит, тест на коронавирус следует сдать сразу же после прилета. В московских аэропортах такая услуга предоставляется, причем в Шереметьево результаты теста можно получить уже через час. А вот в Домодедово и Внуково придется ждать несколько дней. Это платно: в Домодедово это стоит 2500 рублей, в Шереметьево — 2750, во Внуково — 3000.

Что делать прибывающим из-за границы

Итак, каков порядок действий для россиянина, прилетающего из-за границы? Шаг первый — он сообщает о себе. Для этого еще в самолете он заполняет анкету, в которой указывает паспортные данные, номер телефона, адрес фактического проживания, а также номер рейса и место в самолете.

Шаг второй — сразу по прибытии он сдает тест на коронавирус.

И шаг третий — едет домой, соблюдает карантин и ждет результаты теста. Их ему отправят по электронной почте. После этого надо заполнить небольшую форму на портале госуслуг и загрузить скан документа с результатами.

Контроль соблюдения карантина и штрафы

Самый сложный вопрос: как власти собираются контролировать соблюдение карантина после прибытия из-за границы? Раньше прибывшим нужно было устанавливать приложение «Социальный мониторинг». Но после отмены обязательного двухнедельного карантина для прибывших это правило было отменено, и теперь они не обязаны устанавливать приложение — это делают только люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 и их сожители.

Постановление главного санитарного врача возлагает всю ответственность на местные органы власти в сфере охраны здоровья — именно они обязаны наблюдать за людьми на карантине и сообщать Роспотребнадзору. Но установить круглосуточное наблюдение все равно невозможно, и тем более сложнее уследить за теми, чей период самоизоляции составляет всего трое суток.

За нарушение самоизоляции грозит штраф. Не следует забывать и о том, что после того, как человек заполняет в самолете анкету, номер его телефона становится известен Минздраву, в этом случае ведомство может в любой момент вычислить его геолокацию.

Еще под серьезный штраф можно попасть, если вовремя не отправить результаты тестов на коронавирус. И здесь уже точно не отделаешься 2-3 тысячами — сумма может составить от 15 до 40 тысяч.