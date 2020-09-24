Москвичей призвали соблюдать масочный режим и ограничить контакты из-за коронавируса

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице попросили москвичей носить маски и уменьшить круг контактов. В городе наблюдается рост заболевших новой инфекцией.

В четверг, 24 сентября, в оперштабе заявили, что в Москве подтвердили 1 050 новых случаев заражения.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — сообщили в оперштабе.

Роспотребнадзор рассказал, какие правила надо соблюдать россиянам по возвращении из-за границы. В первую очередь им придется соблюдать карантин до получения отрицательного теста на коронавирус. Тест на коронавирус следует сдать сразу же после прилета, а в аэропортах это платная услуга.

Ранее подмосковный минздрав опроверг усиленный режим работы больниц из-за коронавируса. Представители ведомства заверили, что ситуация остается стабильной.