Общество 09 декабря 2023, 09:11 Крупнейший в России магазин с товарами Adidas откроется в Москве Sport Point: крупнейший в России магазин с товарами Adidas откроется 9 декабря Unsplash

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Самый крупный в России магазин с товарами бренда Adidas заработает с 9 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба сети магазинов спортивной одежды и аксессуаров Sport Point.

«На месте магазина Adidas в Outlet Village Белая Дача с 9 декабря начнет работу магазин ASP. В России это самый крупный магазин с товарами бренда Adidas. На торговой площади свыше тысячи квадратных метров мы представим новые коллекции Adidas Originals, а также линейку товаров от Reebok», — отметили в пресс-службе.

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Немецкий бренд Adidas объявил о прекращении деятельности в России в октябре 2022 года. В августе 2023 года генеральный директор Adidas AG Бьорн Гульден отмечал, что компания рассчитывает продать более 100 магазинов на территории России.

После ухода с российского рынка Adidas AG не досчитался около 100 миллионов евро.