Кремлевский врач рассказал, как обезопасить себя на летних верандах

Введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения постепенно отменяют: в Москве с 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов. Шанс подхватить инфекцию на открытом воздухе все же остается, поэтому важно соблюдать простые правила.

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин напомнил в беседе с РИА «Новости», что вероятность заражения повышается при большом скоплении людей.

«Самое главное — соблюдение социальной дистанции. <…> Шансов заразиться на открытом воздухе меньше», — подчеркнул специалист.

Столица перешла к следующему этапу снятия ограничений с 9 июня: в городе отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок, но оставили в силе необходимость носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

С 16 июня в столице в полном объеме заработают стоматологические клиники, библиотеки, риелторы. службы проката, музеи и зоопарки, возобновятся с определенными условиями спортивные мероприятия.

С 23 июня можно будет вернуться в бассейны и на фитнес, покататься на речных трамвайчиках по Москве-реке, находиться на детских площадках и отдыхать на лавочках.