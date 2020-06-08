Ношение масок останется обязательным после отмены режима самоизоляции в Москве

Столица постепенно начала возвращаться к обычной жизни. С 9 июня московские власти отменяют режим самоизоляции и пропуска, которые раньше были необходимы для передвижения по городу. Маски и перчатки пока будут необходимы для поездок на транспорте и при посещении общественных мест. Гулять можно без перчаток.

Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что период самоизоляции в Москве заканчивается, а период самосохранения продолжается.

«Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», — написал столичный градоначальник.

Отменять строгие ограничения в Москве будут в три этапа: на этой неделе начнут работать парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и каршеринг, на следующей неделе — летние веранды кафе, музеи и стоматологические клиники. 23 июня станут доступны объекты общественной инфраструктуры и заработает спортивная индустрия.