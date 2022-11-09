Кремль заявил, что уже привык к обвинениям о вмешательстве в американские выборы | 360°

09 ноября 2022, 13:28
Кремль заявил, что уже привык к обвинениям о вмешательстве в американские выборы
Представитель Кремля Песков: Россия привыкла к обвинениям о вмешательстве выборы США
Российские власти уже так привыкли к сообщениям о якобы вмешательстве в выборы в США, что не обращают внимание на подобные обвинения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Мы настолько привыкли, что не замечаем», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о якобы вмешательстве российских властей в выборы на территории США.
Реклама
При этом Песков отметил, что результаты выборов в Штатах никак не повлияют на российско-американские отношения, они в любом случае останутся плохими.
Реклама
Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Американские СМИ предсказали, что Республиканская партия получит больше мест в палате представителей, чем их соперники-демократы. Известный республиканец и экс-президент Штатов Дональд Трамп уже устроил у себя вечеринку, не дожидаясь официальных результатов голосования.
Кремль
Дмитрий Песков
Выборы в США — 2022
Реклама
Реклама