Кремль заявил, что уже привык к обвинениям о вмешательстве в американские выборы | 360°

Общество 09 ноября 2022, 13:28 Кремль заявил, что уже привык к обвинениям о вмешательстве в американские выборы Представитель Кремля Песков: Россия привыкла к обвинениям о вмешательстве выборы США

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Российские власти уже так привыкли к сообщениям о якобы вмешательстве в выборы в США, что не обращают внимание на подобные обвинения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы настолько привыкли, что не замечаем», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о якобы вмешательстве российских властей в выборы на территории США.

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При этом Песков отметил, что результаты выборов в Штатах никак не повлияют на российско-американские отношения, они в любом случае останутся плохими.

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Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Американские СМИ предсказали, что Республиканская партия получит больше мест в палате представителей, чем их соперники-демократы. Известный республиканец и экс-президент Штатов Дональд Трамп уже устроил у себя вечеринку, не дожидаясь официальных результатов голосования.