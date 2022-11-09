Власть 09 ноября 2022, 12:55 Результаты выборов в Конгресс не улучшат отношения России и США — Песков Представитель Кремля Песков: выборы не улучшат плохие отношения между Россией и США РИА «Новости»

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Отношения России и США остаются плохими вне зависимости от результатов выборов в конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль анализирует информацию о результатах промежуточных выборов в конгресс США, но не в ущерб другим, более важным делам.

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«Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — сказал Песков.

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Представитель Кремля предрек, что выборы в конгресс США не окажут влияния на плохие российско-американские отношения.

«Серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российские власти уже привыкли к частым обвинениям во вмешательстве в американские выборы и перестали обращать внимание на эти голословные утверждения.

«Мы настолько привыкли, что не замечаем», — резюмировал Песков.

Ранее представитель Кремля оставил без комментария вопрос о материале газеты The Wall Street Journal, сообщившей о контактах между Россией и США по линии представителей безопасности.