Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс | 360°

09 ноября 2022, 09:28
Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс
Экс-президент США Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов
Бывший президент США Дональд Трамп, не дожидаясь итогов промежуточных выборов в Конгресс США, устроил вечеринку в своем поместье. Кадры приема распространил ряд СМИ и Telegram-каналов.
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Результаты голосования еще не объявили, оно завершилось в 08:00 по московскому времени. По предварительным данным, Республиканская партия получила 219 мест в палате представителей, у демократов — 216 кресел. Для большинства в палате требуется 218 мест. На выборах в сенат результаты пока равные: и те и другие получили по 46 кресел.
Несмотря на это, Трамп, вероятно, уверен в успехе республиканцев. Ранее он уже успел заявить, что при нынешнем президенте Джо Байдене США утратили авторитет и доверие в мире, превратившись в «большой жирный провал».
Также экс-лидер страны сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах, призвав протестовать против этого.
«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: „Извините, вы уже отдали голос“», — написал он в своей соцсети Truth Social.
США
Дональд Трамп
Выборы в США — 2022
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