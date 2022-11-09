Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс | 360°

Мир 09 ноября 2022, 09:28 Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс Экс-президент США Трамп устроил вечеринку до подведения итогов промежуточных выборов РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп, не дожидаясь итогов промежуточных выборов в Конгресс США, устроил вечеринку в своем поместье. Кадры приема распространил ряд СМИ и Telegram-каналов.

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Результаты голосования еще не объявили, оно завершилось в 08:00 по московскому времени. По предварительным данным, Республиканская партия получила 219 мест в палате представителей, у демократов — 216 кресел. Для большинства в палате требуется 218 мест. На выборах в сенат результаты пока равные: и те и другие получили по 46 кресел.

Несмотря на это, Трамп, вероятно, уверен в успехе республиканцев. Ранее он уже успел заявить, что при нынешнем президенте Джо Байдене США утратили авторитет и доверие в мире, превратившись в «большой жирный провал».

Также экс-лидер страны сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах, призвав протестовать против этого.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: „Извините, вы уже отдали голос“», — написал он в своей соцсети Truth Social.