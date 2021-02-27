Американский рестлер предложил Илону Маску бой на Марсе

Основателю SpaceX и Tesla Илону Маску бросили вызов. Звезда WWE Пол Майкл Левек решил сразиться с миллиардером на Марсе. Драться с ним рестлер готов в любое время.

О предложении 51-летнего бойца World Wrestling Entertainment рассказало издание The Sun. Профессиональный спортсмен больше известен как Трипл Эйч.

Рестлер задумал бой после того, как узнал о планах Маска колонизировать Марс.

«Илон, ты многого добился, это здорово, но пора спросить себя — кого ты побил в своей жизни? Ответ — никого», — заявил боец WWE.

Трипл Эйч заявил, что готов драться с миллиардером «в любом месте, в любое время». Wrestlemania он предложил провести на Красной планете.

Несколько дней назад Маск потерял 15 миллиардов долларов, а вместе с ними — статус самого богатого человека на планете. Из-за обвала акций Tesla на 8,6% состояние главы компании уменьшилось до 183 миллиардов долларов. Не исключено, что причиной этого стал комментарий бизнесмена о цене биткоина, которую он назвал завышенной, как и стоимость эфириума.