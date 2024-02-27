Общество 27 февраля 2024, 13:40 Кремль предупредил россиян о последствиях участия в акциях сторонников Навального Песков назвал пагубными призывы к беспорядкам в день выборов РИА «Новости»

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Участие в провокациях в день выборов президента России обернется юридическими последствиями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге посоветовал россиянам не откликаться на призывы сторонников Алексея Навального, сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили, слышали ли власти о призывах к провокациям в дни голосования. Песков ответил отрицательно. Он заявил, что не видел и не слышал их обращения.

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«Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации», — сказал он.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал это пагубной практикой. Песков предупредил россиян о юридических и «правоохранительных» последствиях за участие в акциях.

Выборы президента России назначили на 17 марта, голосование продлится три дня — с 15 марта. Более трех миллионов человек решили участвовать в дистанционном электронном голосовании.