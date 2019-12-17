Кремль понадеялся на допуск российских журналистов на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что российские журналисты наконец смогут спокойно работать на Украине. По словам Пескова, заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу российских СМИ зафиксировали в Кремле.

Президент Зеленский в ходе пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» на весь мир заявил, что приглашает на Украину российских журналистов. «Вы приедьте, я вам лично покажу, что у нас происходит, посмотрите, походите», — сказал Зеленский.

Представители российских СМИ приняли эти слова за официальное приглашение и попытались въехать на Украину. Вначале от ворот поворот получила съемочная группа НТВ. После этого запретили въезд на территорию Украины журналистам телеканала «Звезда».

«Мы отфиксировали слова президента Украины, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас российские журналисты не могут работать на Украине даже временно. В России же представители всех СМИ — и отечественных, и зарубежных — имеют равные права.