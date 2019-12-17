Кремль понадеялся на допуск российских журналистов на Украину
Президент Зеленский в ходе пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» на весь мир заявил, что приглашает на Украину российских журналистов. «Вы приедьте, я вам лично покажу, что у нас происходит, посмотрите, походите», — сказал Зеленский.
Представители российских СМИ приняли эти слова за официальное приглашение и попытались въехать на Украину. Вначале от ворот поворот получила съемочная группа НТВ. После этого запретили въезд на территорию Украины журналистам телеканала «Звезда».
«Мы отфиксировали слова президента Украины, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, сейчас российские журналисты не могут работать на Украине даже временно. В России же представители всех СМИ — и отечественных, и зарубежных — имеют равные права.