Российская журналистка пожаловалась на угрозы из-за поездки в Киев

После приглашения президента Украины Владимира Зеленского съемочная группа решила снять в украинской столице репортаж об ожиданиях граждан от «нормандского саммита». Этот визит не порадовал Верховную раду. В студии «Открытого эфира» Сирази рассказала, что после прибытия в Киев получила в своих социальных сетях угрозы и оскорбления.

«Я увидела сообщения от коллег со ссылкой на статьи из СМИ. Я начала сама гуглить, что пишут, и у меня волосы вставали дыбом на голове. Было страшновато, потому что я первый раз в Киеве и первый раз на Украине. Я не знала, чего ожидать. Когда я зашла в соцсети, было еще больше угроз: „Тебя будут вывозить по частям“, „Сматывай отсюда“», — отметила корреспондент.

Она также обратила внимание на то, что жители Киева вели себя доброжелательно по отношению к их команде.

«Очень многие останавливались, подробно рассказывали о впечатлениях», — добавила Сирази.

Журналистка подчеркнула, что она не скрывала цель приезда и таким образом опровергла сообщения в прессе Украины.

«Перед тем, как проходить паспортный контроль, мой оператор ходил с расчехленной камерой через плечо. Более того, когда мы летели через Минск в Киев, мы решили пообщаться с жителями Киева, которые летели из Минска. Я задавала вопросы, как они относятся к тому, что я — российский журналист — лечу к ним. Кто-то говорил, что никак, кто-то просто пожимал плечами. Агрессии никто не проявлял. Весь самолет знал, что мы — российские журналисты — и мы летим в Киев», — пояснила Сирази.