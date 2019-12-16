«Кино-то уже кончилось» — Захарова об отказе Киева впустить российских журналистов
Корреспонденту НТВ Алексею Чеботареву отказали во въезде на территорию Украины. Об этом стало известно 16 декабря. Причиной украинская сторона назвала отсутствие подтверждения цели визита. Подобное происходит с сотрудниками данного телеканала уже в третий раз. Не пустили в это государство и съемочную группу телеканала «Звезда». Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» позвал представителей российских СМИ в его страну.
Журналистов НТВ не пустили на УкраинуПодробнее
«СМИ: После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину. Как в фильме „Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен“. Видимо, боятся услышать: „А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось“», — прокомментировала данную ситуацию Мария Захарова.
Ранее у российских журналистов уже были серьезные проблемы с въездом на Украину. Весной 2015 года аккредитация при органах украинской государственной власти 115 средств массовой информации из России была приостановлена. На территории Украины действует запрет на трансляцию главных российских каналов.