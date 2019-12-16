Корреспонденту НТВ Алексею Чеботареву отказали во въезде на территорию Украины. Об этом стало известно 16 декабря. Причиной украинская сторона назвала отсутствие подтверждения цели визита. Подобное происходит с сотрудниками данного телеканала уже в третий раз. Не пустили в это государство и съемочную группу телеканала «Звезда». Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» позвал представителей российских СМИ в его страну.

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«СМИ: После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину. Как в фильме „Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен“. Видимо, боятся услышать: „А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось“», — прокомментировала данную ситуацию Мария Захарова.

Ранее у российских журналистов уже были серьезные проблемы с въездом на Украину. Весной 2015 года аккредитация при органах украинской государственной власти 115 средств массовой информации из России была приостановлена. На территории Украины действует запрет на трансляцию главных российских каналов.