Кремль: назвать дату окончания эпидемии невозможно

Аналитики из Сингапура заявили, что коронавирус отступит в России 19 августа. Но в Кремле заверяют, что назвать точную дату окончания пандемии нельзя.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что если сингапурские ученые думают по-другому и публикуют свою точку зрения, то российские власти «рекомендуют звонить в Сингапур».

Ранее специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) рассчитали, что коронавирус окончательно закончится в России 19 августа. Затухать распространение инфекции начнет уже в мае. К середине месяца количество зараженных уменьшится на 97%, а к концу — на 99%.

Сейчас российские медики лечат от COVID-19 99 399 пациентов. За прошедшие сутки их количество выросло на 5841 человека. Полностью вылечились уже 10 286 пациентов. Зафиксировано 972 летальных исхода. Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая в рамках принятых мер по борьбе с пандемией.