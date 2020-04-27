Названа точная дата окончания пандемии коронавируса в России

По данным ученых из Сингапура, затухать распространение коронавируса начнет уже в мае. К 19-му числу количество зараженных снизится на 97%, а к концу месяца — на 99%. Соединенные Штаты 2019-nCoV покинет на месяц позже — только к 27 августа. В августе пандемию победят в Великобритании, Германии и Франции. Китай избавился от вируса еще 9 апреля.

За последние сутки новый вирус в России подхватили еще 6198 жителей. Всего зараженных в РФ сейчас 87 147 человек. Это больше, чем в КНР. От СОVID-19 умерли 794 пациента в России.

Эпицентром пандемии остается Москва. За минувшие 24 часа столичные медики выявили 2871 инфицированного. Следом идут Московская область (638), Нижегородская область (207), Республика Дагестан (167) и Петербург (161). Общее число заразившихся в мире почти достигло трех миллионов.