Общество 14 сентября 2023, 15:14 Кремль назвал предателями «продавших» Россию за отмену санкций бизнесменов Песков: предприниматели, начинающие выступать против России, — предатели РИА «Новости»

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Предприниматели, которые в попытках вывести себя из-под санкций, скатываются на антироссийские позиции, являются предателями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такую оценку действиям ряда бизнесменов он дал в ходе традиционного брифинга, сообщил ТАСС.

«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции», — заметил представитель Кремля.

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По его словам, такие бизнесмены пытаются за «тридцать сребреников» вывести себя из-под ограничений.

«Это предатели», — подчеркнул он.

В конце августа сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков. Запрос должны рассмотреть в сентябре.

Ранее он успел выступить против проведения специальной военной операции На фоне этого заявления акции «Яндекса» на Московской бирже потеряли в цене 1,08%. Под санкции Волож попал в 2022 году.