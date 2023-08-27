27 августа 2023, 12:11
Сооснователь «Яндекса» Волож попросил снять с него санкции — СМИ
FT: сооснователь «Яндекса» Волож направил в ЕС запрос о снятии с него санкций
Сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении его из санкционных списков. Об этом написала британская газета Financial Times.
Адвокаты бизнесмена обратились в органы ЕС с просьбой убрать Воложа из черного списка. По данным зарубежного СМИ, запрос рассмотрят и обсудят в сентябре.
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Однако один из источников издания, близко знакомый с ситуацией, отметил, что просьбу российского предпринимателя, скорее всего, не удовлетворят. Он напомнил, что многие бизнесмены считали, что вот-вот выйдут из-под санкций, но это лишь «принимали желаемое за действительное».
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож полностью разорвал рабочие контакты с компанией. Он заявил, что давно не управляет российским «Яндексом», планом по реструктуризации занимаются совет директоров и менеджмент.
Ранее Волож выступил против проведения СВО на Украине. На фоне его заявления акции «Яндекса» на Мосбирже упали в цене на 1,08%. При этом компания открестилась от заявления своего сооснователя. Под санкции Волож попал в 2022 году.
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