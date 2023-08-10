10 августа 2023, 14:05
«Яндекс» открестился от заявления своего сооснователя Аркадия Воложа против СВО
Сооснователь «Яндекса» Волож выступил против проведения СВО на Украине
Бизнесмен Аркадий Волож не поддержал решение провести спецоперацию на Украине. Представитель «Яндекса» заявил ТАСС, что компания не станет комментировать личное заявление своего сооснователя и бывшего сотрудника.
«Мы не считаем возможным комментировать личное заявление Аркадия Воложа, который ушел из компании в прошлом году», — заявили в пресс-службе.
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Аркадий Волож уехал в Израиль в 2014 году. Он публично объявил, что покинул «Яндекс» в феврале 2022 года и с тех пор сосредоточился на поддержке уехавших из России и решивших начать новую жизнь инженеров. Бизнесмен выступил против проведения спецоперации.
На фоне его заявления акции «Яндекса» на Мосбирже упали в цене на 1,08%, сообщил «Коммерсант». После полудня 10 августа они подешевели до 2693,8 рубля за каждую.
В 2022 году Волож попал в санкционный список Евросоюза, сообщили «Известия». Он оставил пост гендиректора группы компаний «Яндекса» в июне того же года, а в декабре на внутреннем сайте попрощался с коллективом.
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