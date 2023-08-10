Знаменитости 10 августа 2023, 14:05 «Яндекс» открестился от заявления своего сооснователя Аркадия Воложа против СВО Сооснователь «Яндекса» Волож выступил против проведения СВО на Украине РИА «Новости»

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Бизнесмен Аркадий Волож не поддержал решение провести спецоперацию на Украине. Представитель «Яндекса» заявил ТАСС, что компания не станет комментировать личное заявление своего сооснователя и бывшего сотрудника.

«Мы не считаем возможным комментировать личное заявление Аркадия Воложа, который ушел из компании в прошлом году», — заявили в пресс-службе.

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Аркадий Волож уехал в Израиль в 2014 году. Он публично объявил, что покинул «Яндекс» в феврале 2022 года и с тех пор сосредоточился на поддержке уехавших из России и решивших начать новую жизнь инженеров. Бизнесмен выступил против проведения спецоперации.

На фоне его заявления акции «Яндекса» на Мосбирже упали в цене на 1,08%, сообщил «Коммерсант». После полудня 10 августа они подешевели до 2693,8 рубля за каждую.

В 2022 году Волож попал в санкционный список Евросоюза, сообщили «Известия». Он оставил пост гендиректора группы компаний «Яндекса» в июне того же года, а в декабре на внутреннем сайте попрощался с коллективом.