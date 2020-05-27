Кремль: даты проведения голосования по поправкам в Конституцию еще нет

День голосования по поправкам в Конституцию перенесли из-за коронавируса. Но пока власти страны не назначали новой даты проведения этого мероприятия.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — привел «Интерфакс» ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос о датах проведения голосования.

Ранее источники агентства сообщали, что голосование состоится в начале июля. Наиболее вероятными датами, по словам собеседников, являются 1 или 8 июля.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сейчас Центризбирком продолжает готовиться к голосованию по внесению поправок в Конституцию. При этом речи о какой-то конкретной дате пока не идет. День сбора голосов должен назначить президент Владимир Путин.

Изначально голосование планировали провести 22 апреля. Мероприятие отложили из-за начала распространения коронавируса. Сам закон о поправках в Конституцию приняли еще в марте, но действовать он начнет только после одобрения россиян на общероссийском голосовании.