Регионы решат сами, готовы ли к онлайн-голосованию по Конституции
Она отметила, что единственным регионом, подавшим заявку на электронное голосование, была Москва.
«Московскую мартовскую заявку мы официально не рассматривали, сейчас она уже устарела», — привел слова Памфиловой ТАСС.
Она подчеркнула, что Москве, как и другим регионам, которые готовы пойти на проведение дистанционного электронного голосования, нужно подать новую заявку.
Памфилова пояснила, что ЦИК продолжает готовиться к голосованию по внесению поправок в Конституцию. Пока работают без привязки к датам.
«Мы имеем право в связи с указом президента о возложении полномочий на ЦИК по подготовке к организации голосования, который продолжает действовать, делать все то, что необходимо», — заявила она.
Закон о внесении поправок в Конституцию приняли в марте этого года. Согласно тексту документа, поправки вступят в силу только после одобрения гражданами на общероссийском голосовании.
Изначально его планировали провести 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин перенес дату голосования. Он отметил, что решение о дате голосования нужно принимать исходя из эпидемической ситуации.