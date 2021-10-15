Красноярцы пожаловались на взлетевшие цены

Жители Красноярска отметили резкое повышение цен в городских магазинах на продукты питания. Мясная и молочная продукция внезапно подорожала, написал Telegram-канал «Борус».

По информации канала, за пачку сливочного масла жирностью 72,5% в одном из красноярских магазинов просят 232 рубля, а за масло 82% — 248 рублей.

Еще больше потребителей возмутили цены на мясо. Один килограмм филе куриной грудки в городе оценили в 420 рублей.

Основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков объяснял, почему на продукты может вырасти цена. По мнению эксперта, к росту цен может привести попытка властей регулировать ценовую политику. Кратковременное снижение стоимости товаров может привести к спаду производства, снижению предложений и, как следствие, еще большему росту цен.

Председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции Даниил Бриман предупредил россиян, что до конца года цены на пиво могут вырасти на 15-30%.