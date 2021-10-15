Аналитик объяснил, почему цены на продукты могут начать расти

Новой причиной роста цен на продукты и другие товары вполне могут начать расти из-за регулирования их государством. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с URA.RU.

Эксперт отметил, что власти многих стран порой начинают пытаться усиленно контролировать отношения между предпринимателям и регулировать ценовую политику, но чаще всего это приводит только к негативным последствиям.

«Цены могут пойти вниз на коротком промежутке времени, убив инвестиционную привлекательность отрасли, убив предпринимательский потенциал работы в этой отрасли, но потом возникают проблемы со спадом производства, снижением предложения, неудовлетворенным спросом и еще большим витком роста цен, который неминуемо за этим приходит», — объяснил процесс Федяков.

Специалист добавил, что именно сейчас есть все признаки того, что скоро государство вмешается в торговлю и начнет контролировать цены. Он заметил, что власти уже давно обсуждают регулирование цен на самые важные товары.

«Это все предпосылки вмешательства, о которых я говорю, которые, скорее всего, будут иметь крайне негативный характер», — посетовал эксперт.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласился с Федяковым и признал, что регулирование цен навредит рынку. Он предложил субсидировать выпадающие доходы у производителя, и только только таким образом снижать стоимость продукции.