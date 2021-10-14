Пивовар спрогнозировал рост цен на пиво в России

Председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции Даниил Бриман предрек подорожание пива к концу года на 15-30%. Виной тому пивовар назвал падение курса рубля и плохой урожай ячменя, сообщил портал NGS24.

Подорожание пива уже произошло, считает Даниил Бриман, просто из-за плавного роста цен не все потребители это заметили.

Пивовар рассказал, что производители не могут резко взвинтить цены, поэтому повышение будет происходить в несколько этапов. Каждая компания, считает Даниил Бриман, будет искать такой процент, который не отпугнет потребителей.

«Я полагаю, что изменение цен произойдет в декабре–январе, когда повышение стоимости сырья наложится на повышение акцизов», — пивовар сделал прогноз для портала NGS24.

Даниил Бриман раскрыл систему удорожания пива. По его словам, из-за девальвации рубля отечественный солод и ячмень стали особенно привлекательными в цене для зарубежных производителей. Поэтому сырье вывозится за рубеж, а для российских производителей оставшееся становится слишком дорогим, написал NGS24.

Председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции Даниил Бриман также добавил, что себестоимость литра пива на 50-60% состоит из стоимости солода. Если ситуация с сырьем не изменится, к декабрю-январю можно будет ожидать повышения цены на пиво в районе 15-30%.

За неделю, с 5 по 11 октября, в России выросли цены на овощи. Сильнее всего подорожали картофель, огурцы и помидоры.