Красноярские гаишники сняли ролик с отсылкой к «Игре в кальмара»
ГИБДД Красноярска сняла ролик о безопасности пешеходов по мотивам сериала Игра в кальмара
ГИБДД Красноярского края сняла ролик о безопасности пешеходов с отсылкой к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». В видео обыгрывается одна из игр на выживание: «Красный свет — зеленый свет», сообщил сайт NGS24.ru.
Полицейский, как можно заметить на кадрах, поворачивает голову на 180 градусов, как кукла из первого испытания в «Игре в кальмара». Герои сериала должны были бежать, останавливаясь по команде, а тех, кто шевельнулся, кукла сканировала взглядом, а потом их расстреливали. У ГИБДД правила куда гуманнее — нужно просто соблюдать правила ПДД, а проигравшим выписывают штраф.
В полиции пояснили, что не хотели никого напугать.
«Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее», — заявили в ГИБДД.
В июне красноярское МВД сняло ролик с грустным полицейским, гуляющим по лесу под песню группы «Любэ». Ролик был посвящен случаям мошенничества.
В Испании ранее начали производить гробы, как в «Игре в кальмара». Пока их просто показали на выставке в целях рекламы.
Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix и возглавил топ в 90 странах.