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    22 октября 2021, 10:28

    Красноярские гаишники сняли ролик с отсылкой к «Игре в кальмара»

    ГИБДД Красноярска сняла ролик о безопасности пешеходов по мотивам сериала Игра в кальмара

    Александр Блинов

    ГИБДД Красноярского края сняла ролик о безопасности пешеходов с отсылкой к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». В видео обыгрывается одна из игр на выживание: «Красный свет — зеленый свет», сообщил сайт NGS24.ru.

    Полицейский, как можно заметить на кадрах, поворачивает голову на 180 градусов, как кукла из первого испытания в «Игре в кальмара». Герои сериала должны были бежать, останавливаясь по команде, а тех, кто шевельнулся, кукла сканировала взглядом, а потом их расстреливали. У ГИБДД правила куда гуманнее — нужно просто соблюдать правила ПДД, а проигравшим выписывают штраф.

    В полиции пояснили, что не хотели никого напугать.

    «Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее», — заявили в ГИБДД.

    В июне красноярское МВД сняло ролик с грустным полицейским, гуляющим по лесу под песню группы «Любэ». Ролик был посвящен случаям мошенничества.

    В Испании ранее начали производить гробы, как в «Игре в кальмара». Пока их просто показали на выставке в целях рекламы.

    Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix и возглавил топ в 90 странах.