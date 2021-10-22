Красноярские гаишники сняли ролик с отсылкой к «Игре в кальмара»

ГИБДД Красноярского края сняла ролик о безопасности пешеходов с отсылкой к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». В видео обыгрывается одна из игр на выживание: «Красный свет — зеленый свет», сообщил сайт NGS24.ru.

Полицейский, как можно заметить на кадрах, поворачивает голову на 180 градусов, как кукла из первого испытания в «Игре в кальмара». Герои сериала должны были бежать, останавливаясь по команде, а тех, кто шевельнулся, кукла сканировала взглядом, а потом их расстреливали. У ГИБДД правила куда гуманнее — нужно просто соблюдать правила ПДД, а проигравшим выписывают штраф.

В полиции пояснили, что не хотели никого напугать.

«Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее», — заявили в ГИБДД.

В июне красноярское МВД сняло ролик с грустным полицейским, гуляющим по лесу под песню группы «Любэ». Ролик был посвящен случаям мошенничества.

В Испании ранее начали производить гробы, как в «Игре в кальмара». Пока их просто показали на выставке в целях рекламы.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix и возглавил топ в 90 странах.