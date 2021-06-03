«Где-то грустит участковый». Красноярское МВД сняло видео с полицейским в лесу

В Красноярском крае МВД сняло ролик с грустным полицейским, разгуливающим по лесу под песню группы «Любэ». Видео призвано предостеречь людей от вездесущих мошенников.

Сотрудник полиции на видео с задумчивым видом гуляет по лесу, нюхает цветы, сидит на пеньке и прислоняется к березам. На одном из кадров герой ролика сидит на коленях и пропускает землю сквозь пальцы, почти как в известном меме.

Видео завершается фразой:

«Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый»

В комментариях к ролику на всякий случай указали, что все события вымышлены, а совпадения с реальными участковыми случайны.

Работу оценили даже в МВД России. На странице красноярского главка в Instagram под роликом появился комментарий от аккаунта федерального ведомства с восторженными эмодзи.

В пресс-службе МВД Красноярска сообщили изданию «Подъем», что посыл ролика поняли не все. Некоторые начали задавать вопросы, почему участковый ходит и грустит, когда надо работать.

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