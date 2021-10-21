Испанцы начали производить гробы, как в «Игре в кальмара»

В Испании один из крупнейших производителей на ритуальном рынке начал производить гробы, похожие на те, что были показаны в сериале «Игра в кальмара». Об этом сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Гробы, созданные по подобию тех, в которые помещали погибших героев корейского сериала, были показаны на выставке в Feria Valencia. Это черные гробы, похожие на подарочную коробку, перевязанные розовой лентой с бантом.

Глава компании, которая их выпустила, сообщил агентству, что клиентам такие гробы пока не предлагают. Он признался, что это просто маркетинговый ход.

Тем временем в Калининграде в одном из ресторанов гостям начали предлагать выполнить задание из сериала, в котором нужно с помощью зубочистки вырезать разные фигуры из карамели. На выполнение дается семь минут. Победителям обещают скидку, размер которой будет зависеть от сложности фигуры. Об этом сообщало РИА ФАН.

Южнокорейский сериал стал самым просматриваемым в истории Netflix. «Игра в кальмара» сразу после выхода возглавила рейтинг платформы в 90 странах, писал RT.