КПРФ сообщила новые данные о состоянии Зюганова в ЦКБ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов все еще находится в больнице, но чувствует себя хорошо, заявил замглавы думской фракции партии Николай Коломейцев. Политика госпитализировали с признаками ОРВИ.

По словам Коломейцева, вопрос о пребывании лидера КПРФ в Центральной клинической больнице находится на контроле у его лечащего врача, сообщило РИА «Новости».

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявлял журналистам, что Зюганову сделали компьютерную томографию и она не выявила признаков поражения легких. После пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что политик решил остаться в больнице для профилактики на два-три дня по рекомендации лечащего врача.

Накануне Зюганов заявил, что не встречался в ЦКБ с Владимиром Жириновским, которого госпитализировали с ковидом 2 февраля. Он пояснил, что такие визиты были бы невозможны из-за особенностей коронавируса. По данным Минздрава, лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии. Его соратники уверяли, что он продолжает работать, изучает документы и общается с коллегами.