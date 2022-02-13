Зюганов заявил, что не встречался с Жириновским в больнице

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения о том, что он якобы встретился со своим коллегой из ЛДПР Владимиром Жириновским в Центральной клинической больнице. Зюганов подчеркнул в беседе с РИА «Новости», что такие встречи невозможны — у Жириновского коронавирус, он находится в изоляции.

Ранее СМИ написали, что главы думских фракций якобы пересеклись в больнице и обменялись небольшим диалогом. Зюганов поделился, что действительно дал Жириновскому некоторые рекомендации по здоровью, но это произошло не при личной встрече.

«Я пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни никаких встреч не может происходить», — подчеркнул Зюганов.

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 2 февраля. Как сообщили в Минздраве, сейчас политик в стабильном состоянии. В пресс-службе ЛДПР добавили, что Жириновский не прекращал работать. Он изучает документы и общается с коллегами по телефону, раздает указания.

Позже в КПРФ отметили, что лидер партии Геннадий Зюганов тоже попал именно в ЦКБ. В пресс-службе рассказали, что у него есть признаки ОРВИ. Сам Зюганов поделился, что лег в больницу для профилактики и чувствует себя хорошо.