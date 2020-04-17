Коты и собаки не угроза. Россиян заверили, что коронавирус не передается от питомцев

Любители домашних животных могут спокойно продолжать чесать мохнатых за ушком. Эпидемиологи изучили пути передачи коронавируса и выяснили, что заразиться им от кошек и собак нельзя.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Марина Вершинина рассказала, что за время пандемии ученые уже изучили все способы, которыми может передаваться коронавирус.

«При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных», — приводит ее слова пресс-служба Роспотребнадзора.

Вершинина добавила, что уже есть опубликованные данные, которые доказывают невозможность передачи вируса от домашних питомцев.

Ранее СМИ сообщали, что во время пандемии россияне стали чаще выбрасывать домашних животных на улицу. Многие решили избавиться от кошки или собаки из-за страха заразиться коронавирусом. Но от четвероногих подхватить инфекцию нельзя.

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года из Китая. Сейчас в России насчитывается уже 32 008 заболевших COVID-19 и 2590 человек, полностью вылечившихся.