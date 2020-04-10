Россияне отказываются от домашних животных из страха заразиться коронавирусом

Животные также могут заболеть COVID-19. Ветеринары рассказали, что владельцы стали все чаще обращаться в клиникис жалобами на сухой кашель и затрудненное дыхание у питомцев. Есть и те люди, которые просят усыпить свое животное, так как бояться заразиться от него. Но этого не произойдет. Человек не может заразиться коронавирусом от животного.

Волонтеры сообщили, что количество, выброшенных на улицу собак, увеличилось. По их словам, на это влияют три фактора: финансовый кризис, боязнь заразиться виурсом от животного и весной всегда начинается сезон потерявшихся животных.