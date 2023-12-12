Власть 12 декабря 2023, 07:38 «Модный тренд». Матвиенко высказалась против единой идеологии в Конституции Спикер СФ Матвиенко: идеологию не следует закреплять в Конституции России РИА «Новости»

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Включать единую идеологию в Конституцию Российской Федерации не следует. Рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология, — лишь «модный философский тренд», считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — процитировал ее «Коммерсант».

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По мнению Матвиенко, дискуссию на эту тему можно продолжить и она может быть полезной. При этом спикер СФ уверена, что на вопрос о единой идеологии Конституция в обновленной редакции дает ответ самим своим содержанием.

Предложения включить в документ идеологию звучали неоднократно, в том числе от председателя СК России Александра Бастрыкина. При этом, как сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в Конституцию в обозримом будущем будут вносить лишь точечные поправки — в целом это консервативный документ, и условий для глобальных коррективов нет.