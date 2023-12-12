Москва 12 декабря 2023, 11:51 Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции Мэр Москвы Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции России Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 12 декабря, отмечают 30-летие Конституции Российской Федерации. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что этот документ является фундаментом для страны. Его поздравления для горожан опубликовали на официальном сайте столичного правительства.

«Чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для новой России такой основой стала Конституция, принятая всенародным голосованием 30 лет назад», — подчеркнул он.

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Собянин поздравил всех москвичей и жителей регионов со знаменательны праздником. Он отметил важность высшего нормативного правового акта и добавил, что за это время выросло новое поколение, которое чтит многовековую историю и уверенно смотрит в будущее.

Этот праздник отмечают с 1993 года, когда документ приняли всенародным голосованием. Он гарантирует основные права граждан, а также определяет смысл и содержание других законов.

В ноябре жители Московской области проверили свои знания Конституции на всероссийском конкурсе. Победителей объявят в декабре — они получат ценные призы от организатора.