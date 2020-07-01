Космонавты обратились к россиянам с МКС в день голосования по Конституции

Российские космонавты с МКС вышли на прямую связь с Центризбиркомом и рассказали о важных для них поправках к Конституции. Оба космонавта отметили необходимость ужесточить требования к чиновникам.

«Депутаты, сенаторы, члены правительства, президент, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства, вида на жительство либо другого документа, позволяющего им проживать за границей. Мне также кажется актуальной поправка о роли русского языка и, конечно, о защите исторической правды», — сказал Анатолий Иванишин в ходе прямой линии.

Космонавт Иван Вагнер заметил, что поправку с требованиями к чиновникам можно было бы сделать еще строже.

Наверное, имело бы смысл добавить не только для представителей власти, но и для близких членов их семей. Тогда бы это действовало намного сильнее Иван Вагнер.

Анатолий Иванишин впервые в мировой истории смог проголосовать прямо на борту станции. Поскольку у него есть прописка в Москве, он это сделал онлайн. Иван Вагнер будет голосовать 1 июля через доверенное лицо на Земле.

В 08:00 1 июля начался основной день голосования по Конституции. Избирательные участки будут работать до 20:00.