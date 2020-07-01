Космонавты обратились к россиянам с МКС в день голосования по Конституции
«Депутаты, сенаторы, члены правительства, президент, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства, вида на жительство либо другого документа, позволяющего им проживать за границей. Мне также кажется актуальной поправка о роли русского языка и, конечно, о защите исторической правды», — сказал Анатолий Иванишин в ходе прямой линии.
Космонавт Иван Вагнер заметил, что поправку с требованиями к чиновникам можно было бы сделать еще строже.
Наверное, имело бы смысл добавить не только для представителей власти, но и для близких членов их семей. Тогда бы это действовало намного сильнееИван Вагнер.
Анатолий Иванишин впервые в мировой истории смог проголосовать прямо на борту станции. Поскольку у него есть прописка в Москве, он это сделал онлайн. Иван Вагнер будет голосовать 1 июля через доверенное лицо на Земле.
В 08:00 1 июля начался основной день голосования по Конституции. Избирательные участки будут работать до 20:00.