Российский космонавт показал процесс голосования на МКС. Видео

Российский космонавт Анатолий Иванишин принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он показал процесс, находясь на борту Международной космической станции (МКС). Свой голос он отдал во вторник, 30 июня — в последний день электронного голосования.

«Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты», — сообщил Роскосмос.

Видео: Роскосмос

Космонавт имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог отдать свой голос дистанционно через интернет-портал.

Проголосовать может любой россиянин с 25 июня по 1 июля. Участки работали с первого дня с 8:00 до 20:00. Электронное голосование завершилось в 20:00 30 июня. 1 июля можно будет проголосовать только на участке по месту жительства.

Результаты онлайн-голосования начнут расшифровывать 1 июля. В этот день запустят расшифровку более миллиона голосов — именно столько россиян сделали свой выбор в Сети. Процесс займет не более полутора часов, считает заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.