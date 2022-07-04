Космонавты на борту МКС поздравили ЛНР с освобождением

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся на Международной космической станции, поздравили Луганскую Народную Республику с полным освобождением от ВСУ. Они развернули на борту МКС флаги ДНР и ЛНР. Снимки опубликовали в Telegram-канале Роскосмоса.

«Российские и луганские силы установили полный контроль над Лисичанском — последним крупным городом в ЛНР! <…> Это долгожданный день, который жители оккупированных районов Луганской области ждали восемь лет», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе выразили уверенность, что 3 июля 2022 года навсегда войдет в историю ЛНР.

О полном освобождении Луганской Народной Республики глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 3 июля.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова помогут восстановить освобожденные территории ЛНР.

«Крымчане, как и весь народ России, подставят плечо братьям на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее здесь воцарились мир и безопасность», — сообщил он.