Крым пообещал восстановить ЛНР

Жители Крыма и РФ примут участие в восстановлении освобожденной ЛНР. Такое заявление сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Он написал об этом в Telegram-канале.

Эту публикацию Аксенов приурочил к освобождению ЛНР от националистов. О полной зачистке Луганской Народной Республики стало известно 3 июля. Глава Крыма отметил, что теперь освобожденной ЛНР предстоит восстановление после восьми лет вооруженного конфликта в регионе.

«Крымчане, как и весь народ России, подставят плечо братьям на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее здесь воцарились мир и безопасность», — заявил он.

По его словам, не все жители ЛНР дожили до освобождения родного края. Также Аксенов сообщил, что в рядах союзных войск были и жители Крыма. По его словам, они сражались за свободу ЛНР на добровольных началах.

«Уверен, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от нацистской нечисти», — добавил Аксенов.