Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства | 360°

Общество 04 ноября 2022, 10:32 Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства «Роскосмос» показал видеопоздравление космонавтов МКС с Днем народного единства

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Российские члены экипажа Международной космической станции поздравили страну с Днем народного единства. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос» на своем сайте.

К гражданам обратились космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

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Космонавтка напомнила, что День народного единства — это общий праздник для всех россиян, ведь Россия многонациональная страна и на ее территории проживает более 190 народов.

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«Исторически сила России в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!» — сказал Петелин.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» заключил с НПО имени Лавочкина договоры на создание двух лунных миссий. Первая миссия — орбитальная, вторая посадочная, для забора лунного грунта.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Он напомнил, что Россия сражается за свой народ, за свою землю, за историю, культуру и веру, за жизнь.