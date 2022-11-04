Медведев: поднявшись против Запада, Россия приобрела сакральную мощь | 360°

Общество 04 ноября 2022, 09:44 Медведев: поднявшись против Запада, Россия приобрела сакральную мощь Зампред Совбеза Медведев: поднявшись против Запада, Россия приобрела сакральную мощь РИА "Новости"

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Россия сражается за свой народ, за свою землю, за историю, культуру и веру, за жизнь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Россия — огромная и богатая страна и ей не нужны чужие территории. Но Россия никому не отдаст землю, «которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди».

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«Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества», — заявил Медведев.

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Он отметил, что «поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь». В страхе отказавшихся от России партнеров он назвал «случайными попутчиками, прилипалами и прихлебателями». Сбежавшим из страны он пожелал, чтобы «сгнили их кости на чужбине».

По его словам, Россия «стряхнула липкий сон и тоскливый морок», в котором оказалась после распада СССР. И этого пробуждения ждали другие страны, угнетенные западными рабовладельцами, «которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром».

«Наше оружие — Правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами! С Праздником!» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее он заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно при необходимости преодолеть. Например, из-за проукраинских диверсий.