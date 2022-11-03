Роскосмос заключил госконтракты на создание двух лунных миссий | 360°

Технологии 03 ноября 2022, 04:15 Роскосмос заключил госконтракты на создание двух лунных миссий РИА "Новости"

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Роскосмос заключил с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два договора на создание двух лунных миссий, документы размещены на сайте госзакупок.

Первая миссия — орбитальная, вторая посадочная, для забора лунного грунта.

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«Головной исполнитель <…> обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: „Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом“», — следует из контракта.

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Договор подразумевает создание аппарата в 2022–2024 годах для дистанционных исследований поверхности спутника Земли. Второй контракт обязывает исполнителя создать космический комплекс для контактных исследований поверхности Луны.

Роскосмос запустил станцию для отслеживания космического мусора. Она расположена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского космического агентства.