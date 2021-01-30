Космонавт объяснил, почему за пределами Земли быстро заживают раны

В космосе раны заживают быстрее, чем на Земле. Скорее всего, это происходит благодаря отсутствию большого количества бактерий. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее. Возможно, причина тому — отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух», — говорится в ролике, опубликованном в Twitter.

Сергей Кудь-Сверчков часто рассказывает в социальных сетях о жизни на МКС и о космосе. Например, недавно он показал звездное небо с северным сиянием. Космонавт объяснил, где находится Млечный Путь, свечение планеты и граница дня и ночи.

Помимо Кудь-Сверчкова, сейчас на МКС находится Сергей Рыжиков, а также Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, Соити Ногути.