Российский космонавт показал звездное небо с МКС. Видео

Видео захватывает с первой секунды и даже чем-то напоминает американский фильм про космос «Интерстеллар».

«Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Из полной темноты мы вылетаем на ту часть орбиты, которая еще не освещена Солнцем, но подсвечивается Луной», — написал космонавт под видео.

Он также добавил, что на кадрах можно увидеть, как из горизонта выплывает Млечный Путь. Оранжевый ореол на над Землей — это собственное свечение планеты, объяснил космонавт. С МКС его видно гораздо лучше, чем землянам.

Кроме того, можно увидеть появление овала северного сияния. То, что зрители видят в конце — терминатор — граница дня и ночи. А за ним — рассвет. Видео длится всего 15 секунд.

Сергей Кудь-Сверчков обратил внимание, что в правой части кадра перед рассветом можно увидеть летящие объекты. По его словам, это несколько спутников, которые стали незаметны из-за отражения солнечного света.

Недавно сталь известно, что к МКС планируют отправить корабль, названный в честь Гагарина, уточняет RT. Он относится к кораблям серии «Союз».