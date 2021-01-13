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    13 января 2021, 15:47

    Сроки использования МКС посоветовали пересмотреть

    Наза Салех Захи

    Совет по космосу РАН рекомендовал пересмотреть сроки программы полета Международной космической станции (МКС). Такое решение озвучили после доклада замгендиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьева.
    Сроки использования МКС посоветовали пересмотреть

    Совет также заявил, что необходимо приступать к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики. В частности, «создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите». Об этом сообщил «Интерфакс».

    В решении говорится, что продолжение полета МКС в будущем неизбежно повлечет значительное увеличение доли ресурсов, которые расходуются на поддержание работоспособности и безопасной эксплуатации модулей станции.

    Ранее Соловьев заявил, что специалисты прогнозируют трудности с функционированием МКС после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат эксперты видят необходимость в пересмотре сроков «дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций».

    Тем временем между Россией и Украиной возник спор о происхождении знаменитого советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.