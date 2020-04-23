    23 апреля 2020, 15:42

    Коронавирус прибавит зарплату сотрудникам интернатов

    Эля Данилюк

    ️Регионы РФ должны обеспечить повышенные выплаты некоторым сотрудникам организаций соцобслуживания. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, сообщило РИА «Новости». Мера коснется тех работников, которые изолируются вместе с проживающими.

    «За счет средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах <…> для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели в карантин вместе с проживающими», — заявила Баталина на онлайн-конференции, посвященной работе домов престарелых и интернатов во время коронавируса.

    Все больше стационаров по всей стране закрываются на карантин из-за пандемии. По информации Минтруда, в 46 субъектах не работает часть организаций, в 29 регионах соблюдают карантин все интернаты и больницы.

    Ольга Баталина также рекомендовала закрыть на полный карантин все организации соцобслуживания вместе с сотрудниками. Одна смена для работника должна составлять 14 дней.

    В последние недели сразу несколько вспышек коронавируса зафиксировано в больницах разных регионов страны. В Челябинской области инфекцию нашли у 44 пациентов и врачей одной из клиник. В доме престарелых Вязьмы вирус подтвердился у 50 человек.