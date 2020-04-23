Коронавирус прибавит зарплату сотрудникам интернатов

«За счет средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах <…> для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели в карантин вместе с проживающими», — заявила Баталина на онлайн-конференции, посвященной работе домов престарелых и интернатов во время коронавируса.

Все больше стационаров по всей стране закрываются на карантин из-за пандемии. По информации Минтруда, в 46 субъектах не работает часть организаций, в 29 регионах соблюдают карантин все интернаты и больницы.

Ольга Баталина также рекомендовала закрыть на полный карантин все организации соцобслуживания вместе с сотрудниками. Одна смена для работника должна составлять 14 дней.

В последние недели сразу несколько вспышек коронавируса зафиксировано в больницах разных регионов страны. В Челябинской области инфекцию нашли у 44 пациентов и врачей одной из клиник. В доме престарелых Вязьмы вирус подтвердился у 50 человек.