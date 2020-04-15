Коронавирус подтвердился еще у 50 человек из дома престарелых в Вязьме
«Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в СОГБУ „Вяземский ДИПИ“», — сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что у новых пациентов заболевание, в основном, протекает без каких-либо симптомов.
Несколько дней назад Вязьму закрыли на карантин из-за возможного массового заражения коронавирусом в доме-интернате для престарелых. В учреждении сначала заразился один из сотрудников, а затем наличие инфекции подтвердилось у 83 человек, которые общались с ним в последнее время.
Дом-интернат находится на карантине с 9 апреля. Всех зараженных изолировали, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Ограничения касаются не только этого учреждения, но и всего городского поселения. Начиная с 12 апреля выехать и заехать в Вязьму могут только жители с местной пропиской, врачи, спасатели и сотрудники силовых ведомств.
Ограничения сейчас вводятся во многих регионах России из-за пандемии коронавируса. Заразившихся уже насчитывается 24 490 человек.