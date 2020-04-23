Текслер подтвердил, что 44 человека в больнице Златоуста заразились коронавирусом

Новый очаг заражения коронавирусом в этот раз появился в Челябинской области. По заявлению губернатора региона Алексея Текслера, у 44 пациентов и врачей больницы Златоуста подтвердился COVID-19.

«Корпус закрыт на карантин. У максимально широкого круга контактов взяты анализы на COVID-19. Скорее всего, будут и другие подтвержденные случаи», — написал Текслер на своей странице в Instagram.

По его словам, все случилось из-за ошибок в лечении одного из пациентов. Сейчас в медучреждение направлены врачи из других клиник. Квартиры, а также палаты заразившихся людей продезинфицируют. Врачи будут наблюдать и за состоянием тех, кто контактировал с заболевшими в последнее время. Полиция проконтролирует соблюдение режима повышенной готовности в Златоусте.

«Коронавирус ошибок не прощает», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Как написал портал Ura.ru, в городе заразу нашли у двух медиков. Экс-главу Горздрава Златоуста госпитализировали с подозрением на COVID-19.

По последним данным, в Челябинской области зафиксировано 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее массовое заражение коронавирусом произошло в доме престарелых в Вязьме.