Вязьма на карантине. После массового заражения в доме престарелых смоленский город закрылся

Вязьму закрыли на карантин из-за возможного массового заражения коронавирусом в доме-интернате для престарелых. Диагноз подтвердился у одного из сотрудников учреждения, еще 86 человек под подозрением. Из-за этого въезд и выезд из города ограничили и устроили тотальную дезинфекцию.

Расположенный в Смоленской области город Вязьму закрыли из-за возможной массовой вспышки коронавируса в местном доме-интернате для инвалидов и престарелых. COVID-19 подтвердился у одного из сотрудников, его анализ отправили на повторное исследование. После этого первичный тест прошли все 306 обитателей и сотрудников учреждения.

«Положительный результат зафиксирован у одного человека. По предварительным данным, под подозрением на вирус 86 человек. Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк», — рассказала первый заместитель губернатора Алексея Островского Полина Хомайко.

К 13 апреля в Смоленской области выявили 21 пациента с коронавирусом, один из них проживает в Вязьме, сообщается на официальной странице регионального штаба по борьбе с распространением вируса во «ВКонтакте». Под медицинским наблюдением находятся 1604 жителя региона, один человек вылечился, еще один умер.

Режим строгой изоляции

С 9 апреля дом-интернат работает в режиме строгой изоляции, рассказала «360» глава Вяземского информационного центра Лариса Жукова. Заболевший сотрудник не выезжал за границу. Но город — крупный транспортный узел, много контактов с Москвой и другими регионами.

«Может, сюда какие-то родственники пожилых приезжали или еще какие-то контакты были. Но точно нельзя сказать, что заражение началось именно с него. Контакты этого человека проверили, всех его родных проверили. Насколько мне известно, у жены и дочери первый тест был отрицательный», — добавила Жукова.

86 человек с подозрением на вирус изолированы от остальных. С ними и здоровыми гражданами работают разные врачи. Сотрудники организаций, с которыми сотрудничал интернат, — поставщики продуктов питания, работники коммунальных служб — придерживается режима самоизоляции. У них также возьмут анализы на коронавирус. Еду для интерната готовят за его пределами, в специальном кафе, и привозят в одноразовой посуде.

В Вяземской центральной районной больнице на всякий случай организовали 28 экстренных коек, там есть шесть аппаратов ИВЛ, сейчас решается вопрос об увеличении их количества. Но пока заболевших горожан, которые удовлетворительно себя чувствуют, отправляют в инфекционную больницу №1 Смоленска.

«Помощь в лечении оказывают МЧС и [представители] Смоленского государственного медицинского университета — волонтеры-медики. Состояние людей, которые находятся под наблюдением, стабильное, тяжелых случаев на сегодняшний день нет», — заключила Жукова.

Дезинфекция и санобработка

С 12 по 30 апреля въезд и выезд из Вязьмы ограничен. Исключение сделают для работающих в городе жителей области и транзитного транспорта. Однако на въезде водителям и пассажирам измерят температуру. Если она окажется выше 37 градусов, людей отправят в ближайшую больницу.

На территории дома-интерната проводят санитарные мероприятия. А чтобы помешать болезни распространиться, коммунальщики усилили санитарную обработку и дезинфекцию улиц, подъездов, остановок общественного транспорта и так далее.