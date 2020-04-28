Коронавирус подтвердили у заместителя главы «Аэрофлота»

Один из восьми заместителей гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева заразился коронавирусом. Всего в компании COVID-19 заболели 17 сотрудников, а одна работница скончалась.

«Вот у меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус — значит, находится дома», — рассказал Савельев в эфире канала «Россия 24».

Глава авиакомпании не стал говорить, кто именно из заместителей подхватил инфекцию. При этом он подчеркнул, что руководство старается создавать максимально благоприятные условия для нераспространения коронавируса. В «Аэрофлоте» всячески пытаются избежать заражений.

«Мы разделились на две команды. Те, кто находится в Мелькисарове, Шереметьево — они не приезжают на Арбат. Те, кто находится на Арбате, мы не ездим в Мелькисарово», — пояснил Савельев.

Он добавил, что сотрудники стараются работать по видеосвязи, но документы в бумажном виде все равно остаются.

«У нас сейчас 17 человек, кто реально находится на излечении, с положительным тестом. Семь человек выздоровели у нас. К, сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у нее была пневмония, ее не спасли», — поделился гендиректор авиакомпании.

Всего в «Аэрофлоте» работают 8,6 тысячи бортпроводников и 2,7 тысячи пилотов. Из них заразились всего пять стюардесс и один пилот. Если сравнивать с числом всех сотрудников, то процент заболевших будет очень небольшим.

«Поэтому я думаю, что вирус, конечно, опасен, и то, что делает сегодня государство, я думаю, это все оправданно, но надо уже думать о будущем, надо думать, как мы будем восстанавливаться», — заключил Савельев.

По последней информации, в России насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 8456 человек. Зафиксировано 867 летальных исходов.