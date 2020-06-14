Коронавирус подтвердили у мэра Сургута

Положительный результат на коронавирус получил мэр Сургута Вадим Шувалов. Сейчас он находится в больнице под постоянным наблюдением врачей.

«Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекции. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках.⁣⁣ Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль», — написал глава города во «ВКонтакте».

Он добавил, что все свои обязанности передал заместителю Алексею Жердеву. При этом Шувалов подчеркнул, что работа продолжается в удаленном режиме, поэтому все вопросы контролируются.

«Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример», — заявил мэр Сургута.

Шувалов призвал всех людей соблюдать меры предосторожности и придерживаться режима самоизоляции.

Сейчас в Сургуте насчитывается 812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 4340 случаев заражения и 26 летальных исходов.