«На встрече Шувалова с жителями прозвучало много претензий к работе общественного транспорта. Люди жаловались на грязь в салонах, хамство кондукторов, несоблюдение графика движения. Поэтому глава города принял решение, чтобы его заместители и представители департамента городского хозяйства, которые курируют перевозчиков, на себе примерили роль пассажиров», — заявили в мэрии.

По итогам поездок чиновники должны написать список с основными проблемами в транспорте. А после этого приступить к их решению.

В 2020 году хотят обновить парк автобусов города. Планируется купить 10 автобусов, а также установить 62 остановочных пункта, которых сейчас не хватает.