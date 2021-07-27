Коронавирус обнаружили у духовника патриарха Кирилла

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.

«У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что схиархимандрит чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей.

В московских храмах РПЦ соблюдают все меры предосторожности против коронавируса. Их утвердили еще в марте 2020 года. Кроме того, во всех храмах Русской православной церкви за литургией возносят специальную молитву «от губительнаго поветрия», а также особое прошение против коронавируса.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что если по вине непривитых от коронавирусу, умрут люди, то невакцинированые всю жизнь будут каяться и замаливать свой грех.